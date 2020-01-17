Пристайко объяснил, почему посольство сначала исключило версию ракетного удара по самолету МАУ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко извинился за то, что посольство Украины в Иране сначала исключило версию ракетного удара или теракта относительно авиакатастрофы самолета МАУ возле Тегерана. Это стало следствием шока у дипломатов.

Об этом Пристайко заявил с трибуны Верховной Рады 17 января, отвечая на вопросы нардепов относительно катастрофы украинского самолета.

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Я, как министр иностранных дел, приношу извинения за действия посольства (Украины в Иране, – 24 канал) Это была первая реакция в состоянии шока, который пережили представители нашего посольства, прибыв на место, где погибли наши люди и где разбился самолет,

– сказал министр.

По его словам, украинское посольство сделало ошибку, потому что официально подало информацию, но не указало, что это данные получены от иранской стороны.

Главы МИД отметил, что дипломатам вообще в этот момент следовало воздержаться от столь ответственного заявления.

"Единственное, что оправдывает посольство, – они пытались как можно быстрее сообщить о том, что эта трагедия произошла. Мы постарались максимально быстро устранить эту проблему, сняли это заявление с сайта посольства и далее были намного более осторожными в наших высказываниях. Я еще раз приношу извинения, в первую очередь семьям жертв", – подытожил Пристайко.

Что известно о заявлении посольства Украины в Иране?

8 января украинское посольство в Иране на официальном сайте сперва опубликовало заявление, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается.



Однако впоследствии эта информация исчезла. Дипломаты писали, что по предварительной информации самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.

На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.

11 января Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет. Ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.

14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.

Служба безопасности Украины расследует авиакатастрофу по 3 статьям: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, умышленное убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества.



Главное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала