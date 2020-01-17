Пристайко пояснив, чому посольство спочатку виключило версію ракетного удару по літаку МАУ

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко вибачився за те, що посольство України в Ірані спочатку виключило версію ракетного удару або теракту щодо авіакатастрофи літака МАУ біля Тегерану. Це стало наслідком шоку у дипломатів.

Про це Пристайко заявив з трибуни Верховної Ради 17 січня відповідаючи на питання нардепів щодо катастрофи українського літака.

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Я, як міністр закордонних справ, приношу вибачення за дії посольства (України в Ірані, – 24 канал) Це була перша реакція в стані шоку, який пережили представники нашого посольства, прибувши на місце, де загинули наші люди і де розбився літак,

– сказав міністр.

За його словами, українське посольство зробило помилку, тому що офіційно подало інформацію, але не вказало, що це дані отримані від іранської сторони.

Глави МЗС відзначив, що дипломатам взагалі у цей момент варто було утриматися від настільки відповідальної заяви.

"Єдине, що виправдовує посольство, – вони намагалися якомога швидше повідомити про те, що ця трагедія сталася. Ми спробували максимально швидко усунути цю проблему, зняли цю заяву з сайту посольства і далі були набагато більш обережними в наших висловлюваннях. Я ще раз приношу вибачення, в першу чергу сім'ям жертв", – підсумував Пристайко.

Що відомо про заяву посольства України в Ірані? 8 січня українське посольство в Ірані на офіційному сайті спершу опублікувало заяву, що версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається.



Проте згодом ця інформація зникла. Дипломати писали, що за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.

11 січня Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.

14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.

Служба безпеки України розслідує авіакатастрофу за 3 статтями: порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, умисне вбивство, умисне знищення або пошкодження майна.



Головне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу