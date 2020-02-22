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      Пристайко обсудил мирный план для Донбасса с заместителем госсекретаря США

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      Пристайко обсудил мирный план для Донбасса с заместителем госсекретаря США / Getty Images

      Глава МИД Украины Вадим Пристайко в Вашингтоне обсудил стремление к мирному урегулированию российской агрессии в Украине с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигеном.

      Заместитель госсекретаря США "поздравил министра иностранных дел Украины с прогрессом, достигнутым его правительством в борьбе с коррупцией и проведение реформ". Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус.

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      "Они также обсудили возможности дальнейшей интеграции военных, инвестиционных и торговых отношений Украины с евроатлантическим сообществом", – сказала пресс-секретарь Госдепа.

      Отметим, ранее Пристайко заявил, что Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию по делу о морской агрессии России. Поэтому арбитражный суд будет рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости США Вадим Пристайко Новости политики
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