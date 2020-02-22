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      Пристайко обговорив мирний план для Донбасу з заступником держсекретаря США

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      Пристайко обговорив мирний план для Донбасу з заступником держсекретаря США / Getty Images

      Глава МЗС України Вадим Пристайко у Вашингтоні обговорив прагнення до мирного врегулювання російської агресії в Україні з першим заступником держсекретаря США Стівеном Бігеном.

      Заступник держсекретаря США "привітав міністра закордонних справ України з прогресом, досягнутим його урядом у боротьбі з корупцією і проведення реформ". Про це повідомила глава пресслужби Держдепартаменту Морган Ортагус.

      Читайте також: Україна працює над новою редакцією мінських угод, – Пристайко

      "Вони також обговорили можливості подальшої інтеграції військових, інвестиційних і торговельних відносин України з Євроатлантичним співтовариством", – сказала речниця Держдепу.

      Зауважимо, раніше Пристайко заявив, що Арбітражний трибунал у Гаазі підтвердив свою юрисдикцію у справі про морську агресію Росії. Тож арбітражний трибунал розглядатиме позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Війна на Донбасі Новини США Вадим Пристайко Новини України Новини політики
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