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      Пристайко прокомментировал возможную отставку: Трагедии нет

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      Вадим Пристайко пока не получал приглашения на заседание фракции "Слуги народа" по поводу его возможной отставки. Однако он будет готов к такой ситуации.

      Разговоры об этом с главой государства министр иностранных дел Украины также пока не вел, об этом он сказал во время пресс-конференции в понедельник, 2 марта.

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      Пристайко отметил, что члены Кабмина достаточное количество раз говорили, что готовы к отставке.

      Мы пообещали служить народу Украины, мы были приглашены Президентом Зеленским. Если в наших услугах больше нет нужды, мы готовы заниматься чем-то другим – никакой трагедии здесь нет,
      – отметил министр.

      В то же время он добавил, что, как и у всех министров, у него есть "куча планов", которые еще не реализованы. В частности, визиты коллег из-за рубежа. Один из таких состоится в среду, 4 марта.

      "Если в среду состоится (созванное Зеленским – 24 канал) заседание Верховной Рады, это как раз тот день, когда к нам приедет министр иностранных дел Канады, с которым у нас есть много о чем поговорить", – пояснил Пристайко.

      Заседание фракции "Слуга народа"

      Пристайко отметил, что его еще не приглашали на заседание фракции монобольшинства. Однако, по его словам, "это происходит довольно оперативно".

      То есть приглашение может прийти – для этого достаточно телефонного звонка. Мы рады пообщаться с фракцией и с отдельными комитетами,
      – сказал он.

      Министр также напомнил, что когда глава государства предложил ему возглавить МИД, у них была договоренность. Так, они должны были разговаривать о том, будут ли в дальнейшем работать дальше, или им надо разойтись.

      "В принципе, это нормальная мужская беседа, которую мы время от времени возобновляли в течение этих девяти месяцев. Каждый раз на мой вопрос или на вопрос Президента был один и тот же ответ, что продолжаем работать. Разговоров, во время которых сказали бы: слушай, давай будем заканчивать, пока не было", – подчеркнул Пристайко.

      Что надо знать о возможных отставках в Кабмине

      Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Одна из ключевых тем – вопрос Кабинета Министров. На заседании, вероятно, рассмотрят отставку глав нескольких ведомств. В частности, "под "ударом":

      • Министерство иностранных дел;
      • Министерство здравоохранения;
      • Министерство социальной политики.

      К теме: Думаем усилить Кабмин: Гончарук прокомментировал возможные отставки министров

      Кроме того, во время заседания могут назначить вице-премьера по вопросам промышленности. Главой министерства оккупированных территорий могут назначить Алексея Резникова. Пока существует единое Министерство ветеранов, оккупированных территорий и переселенцев. Впрочем, в последнее время у власти есть идея разделить его, как это было до августа 2019 года.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Верховная Рада Вадим Пристайко МИД Украины
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