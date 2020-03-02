Пристайко прокоментував можливу відставку: Трагедії немає

Вадим Пристайко поки що не отримував запрошення на засідання фракції "Слуги народу" з приводу його можливої відставки. Однак він буде готовий до такої ситуації.

Розмови про це з главою держави міністр закордонних справ України також наразі не мав, про це він сказав під час пресконференції у понеділок, 2 березня.

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Пристайко наголосив, що члени Кабміну достатню кількість разів казали, що готові до відставки.

Ми пообіцяли служити народу України, ми були запрошені Президентом Зеленським. Якщо в наших послугах більше немає потреби, ми готові займатися чимось іншим – ніякої трагедії тут немає,

– зазначив міністр.

Водночас він додав, що, як і у всіх міністрів, у нього є "купа планів", які ще не реалізовані. Зокрема, візити колег з-за кордону. Один із таких відбудеться у середу, 4 березня.

"Якщо в середу відбудеться (скликане Зеленським – 24 канал) засідання Верховної Ради, це якраз той день, коли до нас приїде міністр закордонних справ Канади, з яким у нас є багато про що поговорити", – пояснив Пристайко.

Засідання фракції "Слуга народу"

Пристайко зазначив, що його ще не запрошували на засідання фракції монобільшості. Однак, за його словами, "це відбувається доволі оперативно".

Тобто запрошення може прийти – для цього достатньо телефонного дзвінка. Ми раді поспілкуватися з фракцією і з окремими комітетами,

– сказав він.

Міністр також нагадав, що коли глава держави запропонував йому очолити МЗС, у них була домовленість. Так, вони мали розмовляти про те, чи надалі працюватимуть далі, чи їм треба розійтись.

"В принципі, це нормальна чоловіча розмова, яку ми час від часу поновлювали протягом цих дев'яти місяців. Кожного разу на моє запитання або на запитання Президента була одна й та сама відповідь, що продовжуємо працювати. Розмови, в якій сказали б, слухай, давай будемо завершувати, поки не було", – наголосив Пристайко.

Що треба знати про можливі відставки у Кабміні

Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Одне із ключових тем – питання Кабінету міністрів. На ньому, ймовірно, розглянуть відставку очільників кількох відомств. Зокрема, "під "ударом":

Міністерство закордонних справ;

Міністерство охорони здоров'я;

Міністерство соціальної політики;

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Окрім того, під час засідання можуть призначити віцепрем'єра з питань промисловості. Главою міністерства окупованих територій можуть призначити Олексія Резнікова. Наразі єдине Міністерство ветеранів, окупованих територій та переселенців. Втім останнім часом у владі є ідея розділити його, як це було до серпня 2019 року.