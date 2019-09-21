Пристайко заверил, что "формула Штайнмайера" не предусматривает амнистии пророссийских боевиков

Так называемая "формула Штайнмайера" не предусматривает амнистии для сепаратистов из незаконных формирований на Донбассе.

Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает "Общественное".

Читайте также: Пристайко объяснил, при каком условии на Донбассе проведут выборы

Нет ни слова ни об амнистии, ничего. Только соотношение между проведением выборов в Донбассе и временным и постоянным применения закона об особом статусе,

– сказал министр.

Пристайко отметил, что эта формула касается лишь проведения выборов в ОРДЛО Он добавил, что несмотря на то, что уже неоднократно раскрывал пункты этой формулы, ее очень широко интерпретируют.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уже подчеркивал, что не поддерживает полную амнистию для пророссийских боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Что предусматривает формула Штайнмайера?Конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно формуле, минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идеи. Штайнмайер предложил следующую модель:



- Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;

- происходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;

- реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращении контроля над государственной границей Украины.



Пока формулы Штайнмайера на бумаге не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Что важно – реализация формулы выгоднее российской стороне.

Почему вообще возник вопрос амнистии боевиков?

На амнистии пророссийских боевиков Донбасса настаивают в России. Представитель президента страны Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Украина якобы в рамках минских соглашений должна предоставить Донецкой и Луганской областям особый статус, а боевикам на Донбассе – амнистию. Об этом говорится и в украинском законе о так называемом особом статусе Донбасса.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что для решения военного конфликта в Донбассе недопустима амнистия для людей, которые причастны к военным преступлениям.

Президент Зеленский также заявлял, что оккупированый Донбасс не должен иметь особого статуса. Кроме того, он отмечал, что не подпишет закон, который бы гарантировал амнистию для боевиков оккупированной части Востоке Украины.

К слову, ранее министр Пристайко заявлял, что Украина предлагает провести местные выборы включая территории Донецкой и Луганской областей.

Также он заявил, что выборы на Донбассе не будут проходить на условиях боевиков, а только после того, как оккупационные войска РФ покинут территорию Украины.

13 сентября Зеленский назвал условия, при которых на Донбассе могут пройти местные выборы. Подробнее – в материале 24 канала.