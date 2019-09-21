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      Пристайко запевнив, що "формула Штайнмаєра" не передбачає амністії проросійських бойовиків

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / Фото з відкритих джерел

      Так звана "формула Штайнмаєра" не передбачає амністії для сепаратистів з незаконних формувань на Донбасі.

      Про це в інтерв’ю заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє Громадське.

      Читайте також: Пристайко пояснив, за якої умови на Донбасі проведуть вибори

      Немає жодного слова ні про амністію, нічого. Лише співвідношення між проведенням виборів на Донбасі і тимчасовим й постійним застосування закону про особливий статус,
      – сказав міністр.

      Пристайко наголосив, що ця формула стосується лише проведення виборів в ОРДЛО, Він додав, що попри те, що вже неодноразово розкривав пункти цієї формули, її дуже широко інтерпретують.

      Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вже наголошував, що не підтримує повну амністію для проросійських бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР".

      Що передбачає формула Штайнмаєра?Наприкінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмаєр запропонував таку модель:

      - Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;
      - відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;
      - реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.

      Поки що формули Штайнмайєра на папері не існує – ні Україна, ні Росія під нею не підписалися. Що важливо – реалізація формули вигідніша російській стороні.

      Чому взагалі виникло питання амністії бойовиків?

      На амністії проросійських бойовиків Донбасу наполягають у Росії. Речник президента країни Дмитро Пєсков неодноразово заявляв, що Україна нібито у межах мінських угод повинна надати Донецькій і Луганській областям особливий статус, а бойовикам на Донбасі – амністію. Про це мовиться і в українському законі про так званий особливий статус Донбасу.

      Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що для вирішення військового конфлікту на Донбасі неприпустимою є амністія для людей, які причетні до військових злочинів.

      Президент Зеленський також заявляв що окупований Донбас не має мати особливого статусу. Крім того, він наголошував, що не підпише закон, який би гарантував амністію для бойовиків окупованої частини Сходу України.

      До слова, раніше міністр Пристайко заявляв, що Україна пропонує провести місцеві вибори включно з територіями Донецької та Луганської областей.

      Також він заявив, що вибори на Донбасі не будуть проходити на умовах бойовиків, а лише після того, як окупаційні війська РФ покинуть територію України.

      13 вересня Зеленський назвав умови, за яких на Донбасі можуть пройти місцеві вибори. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Новини політики Вадим Пристайко МЗС України Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Україна – Росія
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