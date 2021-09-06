Приставал к 7-летней девочке: в Запорожье люди хотят устроить самосуд над иностранцем

В Запорожской области полиция задержала гражданина Кубы. Человек может быть причастен к развращению 7-летнего ребенка. Правоохранители пока не сообщили ему о подозрении, однако люди готовы вершить самосуд.

Издание со ссылкой на пресс-службу Нацполиции сообщает, что инцидент еще несколько недель назад произошел в городе Вольнянск Запорожского района.

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Иностранец приставал к маленькому ребенку

К полицейским обратилась женщина, которая заявила, что 62-летний сожитель ее матери, который является гражданином Кубы, совершил распутные действия в отношении ее маленькой дочери.

В частности, человек касался интимных мест 7-летней девочки. Это, по словам женщины, произошло еще "18 или 19 августа". На место происшествия приехало руководство отделения полиции, следственно-оперативная группа, а также ювенальная превенция.

Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы

Правоохранители назначили проведение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертизы. По ее результатам решат, сообщать ли фигуранту о подозрении, а также судьбу избрания меры пресечения.

По факту происшествия в полиции открыли уголовное производство по статье о растлении несовершеннолетних. Если в суде вину подозреваемого докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Люди готовы вершить самосуд

В то же время издание "Форпост" пишет, что в поселке, где живет человек, местные жители готовы устроить над ним самосуд. На его доме написали нецензурные слова и нарисовали кресты.



Люди обрисовали забор дома крестами и нецензурными словами / Фото "Форпост"