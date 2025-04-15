Присутствие "коалиции желающих" является частью гарантий безопасности для Украины, – Зеленский
- Владимир Зеленский обсуждает возможное размещение иностранных войск в Черном море как часть гарантий безопасности для Украины.
- Также речь идет об авиации и сухопутных войсках.
Владимир Зеленский во время встречи с Марком Рютте в Одессе высказался о присутствии иностранных войск в Украине. По словам президента, речь идет о Черном море.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
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Что сказал Зеленский о возможном размещении иностранных военных в Черном море
Он отметил, что переговоры в Турции очень важны для городов на побережье Черного моря – Одессы, Николаева и других.
Присутствие западных партнеров в небе, море, на земле. Это называется "Коалиция желающих". У нас были встречи уже в Европе, Париже, в Лондоне, в Брюсселе. Есть встреча в Турции. Потому что мы говорим о присутствии контингента в море. Обсуждая сейчас вопрос именно присутствия этих военных в Черном море. И считаем, что Турция может занимать серьезное место в будущих гарантиях безопасности в отношении моря,
– сказал Зеленский.
Другие заявления Зеленского
Президент назвал переговоры с США по ископаемым "положительными". Встречи с представителями Соединенных Штатов продлятся до 20 апреля. В дальнейшем команды покажут, что наработали.
Относительно Путина и перемирия гарант указал: Россия не чувствует давления на себя. Наоборот, давит на других.