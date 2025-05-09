Лучший глава СБУ за время независимости, – эксперт о присвоении Малюку звания "Герой Украины"

Василий Малюк сделал СБУ одним из ключевых элементов Сил безопасности и обороны. Поэтому получение звания "Герой Украины" заслуженное признание эффективности Службы и ее результатов.

Об этом в своем блоге на Цензор.NET написал политолог Алексей Голобуцкий, комментируя присвоение главе СБУ высокой государственной награды, передает 24 Канал.

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Эксперт подчеркивает, что Малюк возглавил Службу в наиболее сложный период ее истории.

Все, кто знают, в каком состоянии он принимал Службу в июле 2022-го, и как в короткие сроки смог сделать из нее один из ключевых элементов Сил обороны, согласны с логичностью этого награждения. Он сделал из СБУ современную спецслужбу военного времени, опыт которой сейчас изучают другие спецслужбы мира,

– пишет политолог.

Голобуцкий считает, что Малюк смог быстро и квалифицированно перестроить работу СБУ во время войны.

"В СБУ сегодня самый высокий уровень доверия общества среди всех правоохранительных органов, который, к тому же, является рекордным за все годы независимости. Служба наравне со всеми Силами обороны уничтожает российскую армию на наиболее горячих направлениях фронта. И одновременно противодействует терроризму внутри страны и очищает общество от кротов и предателей", – акцентирует политолог.

Малюк организовал системную ликвидацию военных преступников и предателей, которые помогают России. Некоторых СБУ достала даже в Москве. Именно Малюк с коллегами разрабатывал две блестящие спецоперации с ударами по Крымскому мосту. Кроме того, после спецопераций Службы, поражены десятки российских кораблей в Черном море, нанесены удары по многим НПЗ и оружейным складам. Причем каждый раз находятся новые технологические решения, которые шокируют врага,

– резюмирует эксперт.

Напомним ранее стало известно, что главе СБУ Василию Малюку указом Президента присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда". "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", - говорится в указе.