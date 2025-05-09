Про у своєму блозі на Цензор.NET написав політолог Олексій Голобуцький, коментуючи присвоєння голові СБУ високої державної нагороди, передає 24 Канал.

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Експерт підкреслює, що Малюк очолив Службу у найбільш складний період її історії.

Всі, хто знають, у якому стані він приймав Службу в липні 2022-го, і як в короткі терміни зміг зробити з неї один з ключових елементів Сил оборони, згодні з логічністю цього нагородження. Він зробив з СБУ сучасну спецслужбу військового часу, досвід якої зараз вивчають інші спецслужби світу,

- пише політолог.

Голобуцький вважає, що Малюк зміг швидко і кваліфіковано перебудувати роботу СБУ під час війни.

"В СБУ сьогодні найвищий рівень довіри суспільства серед усіх правоохоронних органів, який, до того ж, є рекордним за всі роки незалежності. Служба нарівні з усіма Силами оборони знищує російську армію на найбільш гарячих напрямках фронту. І водночас протидіє тероризму всередині країни та очищує суспільство від кротів і зрадників", - акцентує політолог.

Малюк організував системну ліквідацію воєнних злочинців і зрадників, які допомагають Росії. Деяких СБУ дістала навіть у Москві. Саме Малюк з колегами розробляв дві блискучі спецоперації з ударами по Кримському мосту. Крім того, після спецоперацій Служби, вражені десятки російських кораблів у Чорному морі, завдані удари по багатьом НПЗ і збройним складам. Причому щоразу знаходяться нові технологічні рішення, які шокують ворога,

– резюмує експерт.

Нагадаємо раніше стало відомо, що голові СБУ Василю Малюку указом Президента присвоєне звання Героя України з врученням ордену "Золота зірка". "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові", - говориться в указі.