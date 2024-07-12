Минобороны ответило, ускоряет ли получение повестки обновление данных в Резерв+

Остались считанные дни до 16 июля, когда военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные. Минобороны отмечает: можно это делать через Резерв+. Повестки в приложение не приходят.

Собственно, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сделала соответствующее заявление.

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Обновление данных не ускоряет возможность получения повестки

По словам чиновницы, свои персональные данные по состоянию на 12 июля обновили 2,7 миллиона граждан Украины. Никто из них не получил повестку через Резерв+.

С 2,7 миллиона граждан никто не получил push (всплывающее сообщение на экране телефона – 24 Канал) с повесткой. Факт обновления данных никак не ускорил получение гражданином повестки.

Как констатировала Черногоренко, от 90 до 100 тысяч человек ежедневно обновляют свои военно-учетные данные через мобильную программу Резерв+, избегая живых очередей.

Миллионы людей выполнили требование обновить данные. Им не понадобилось для этого стоять в очередях или просыпаться в 5 утра,

– отмечает чиновница.

Представительница Минобороны также акцентирует: даже если документ военнообязанного по каким-то причинам не сформировался после обновления данных, требование закона считается выполненным.