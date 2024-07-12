Власне, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко зробила відповідну заяву.
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Оновлення даних не прискорює можливість отримання повістки
За словами посадовиці, свої персональні дані станом на 12 липня оновили 2,7 мільйона громадян України. Ніхто з них не отримав повістку через Резерв+.
З 2,7 мільйона громадян ніхто не отримав push (спливаюче повідомлення на екрані телефона – 24 Канал) з повісткою. Факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання громадянином повістки.
Як констатувала Черногоренко, від 90 до 100 тисяч людей щодня оновлюють свої військово-облікові дані через мобільну програму Резерв+, уникаючи живих черг.
Мільйони людей виконали вимогу оновити дані. Їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку,
– наголошує чиновниця.
Представниця Міноборони також акцентує: навіть якщо документ військовозобов'язаного з якихось причин не сформувався після оновлення даних, вимога закону вважається виконаною.