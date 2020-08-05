В аннексированном Крыму ущемляют права верующих Православной церкви Украины. Такие действия оккупационных властей могут привести к ужесточению санкций против Российской Федерации.

Киев призвал восстановить права верующих ПЦУ в Крыму

В Минреинтеграции призывают оккупационные власти восстановить крымскую общину ПЦУ в ее правах. Об этом говорится в сообщении министерства в фейсбуке.

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Соответствующую реакцию украинской стороны вызвал отказ Верховного суда России пересмотреть решение выселить общину ПЦУ из Кафедрального собора князей Владимира и Ольги в оккупированном Россией Симферополе.

Россия незаконно присвоила и распоряжается имуществом крымской общины Православной церкви Украины, чем нарушает нормы международного права,

– заявил заместитель главы Минреинтеграции Игорь Яременко.

Такие действия оккупанта получат надлежащий ответ Украины. Также Киев инициирует вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям.

Обратите внимание! Ранее действия российских властей осудили и в Офисе Президента Украины.

В Ялте пытаются снести храм ПЦУ

Кроме случае с Кафедральным собором князей Владимира и Ольги, есть случай и с храмом в Ялте. Оккупационные власти пытаются снести церковь. Аргумент, которым объясняют свои действия, – якобы отсутствие у архиепископа Симферопольского и Крымского Климента документов на земельный участок.