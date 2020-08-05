В анексованому Криму утискають права вірян Православної церкви України. Такі дії окупаційної влади можуть призвести до посилення санкцій проти Російської Федерації.

Київ закликав відновити права вірян ПЦУ в Криму

У Мінреінтеграції закликають окупаційну владу відновити кримську громаду ПЦУ у її правах. Про це мовиться у повідомленні міністерства у фейсбуці.

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Відповідну реакцію української сторони викликала відмова Верховного суду Росії переглянути рішення виселити громаду ПЦУ з Кафедрального собору князів Володимира та Ольги в окупованому Росією Сімферополі.

Росія незаконно привласнила та розпоряджається майном кримської громади Православної церкви України, чим порушує норми міжнародного права,

– заявив заступник голови Мінреінтеграції Ігор Яременко.

Такі дії окупанта отримають належну відповідь України. Також Київ ініціює питання посилення санкцій проти осіб, що причетні до переслідувань.

Зверніть увагу! Раніше дії російської влади засудили й в Офісі Президента України.

У Ялті намагаються знести храм ПЦУ

Окрім випадку з Кафедральним собором князів Володимира та Ольги, є випадок і з храмом у Ялті. Окупаційна влада намагається знести церкву. Аргумент, яким пояснюють свої дії, – начебто відсутність у архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента документів на земельну ділянку.