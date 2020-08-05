Утиски вірян ПЦУ в анексованому Криму – привід посилити санкції,– Мінреінтеграції
В анексованому Криму утискають права вірян Православної церкви України. Такі дії окупаційної влади можуть призвести до посилення санкцій проти Російської Федерації.
Київ закликав відновити права вірян ПЦУ в Криму
У Мінреінтеграції закликають окупаційну владу відновити кримську громаду ПЦУ у її правах. Про це мовиться у повідомленні міністерства у фейсбуці.
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Відповідну реакцію української сторони викликала відмова Верховного суду Росії переглянути рішення виселити громаду ПЦУ з Кафедрального собору князів Володимира та Ольги в окупованому Росією Сімферополі.
Росія незаконно привласнила та розпоряджається майном кримської громади Православної церкви України, чим порушує норми міжнародного права,
– заявив заступник голови Мінреінтеграції Ігор Яременко.
Такі дії окупанта отримають належну відповідь України. Також Київ ініціює питання посилення санкцій проти осіб, що причетні до переслідувань.
У Ялті намагаються знести храм ПЦУ
Окрім випадку з Кафедральним собором князів Володимира та Ольги, є випадок і з храмом у Ялті. Окупаційна влада намагається знести церкву. Аргумент, яким пояснюють свої дії, – начебто відсутність у архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента документів на земельну ділянку.