О таком решении Гаглоева сообщают российские СМИ, информирует 24 канал. Референдум по присоединению Южной Осетии к России должен был состояться уже 17 июля 2022 года.

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Гаглоев отложил референдум, хотя интеграцию с Россией поддерживает

Новоиспеченный "президент" сообщил на своем официальном интернет-ресурсе, что полностью поддерживает дальнейшую интеграцию с Россией, однако одностороннее решение референдума недопустимо.

Гаглоев поручил провести двусторонние консультации с Москвой для изучения вопросов, связанных с объединением.

Указ о проведении волеизъявления подписал Анатолий Бибилов совсем недавно – 13 мая. Сделал он это уже после того, как стало известно о результатах президентских выборов и его поражении.

В Кремле были не против проведения референдума

В Кремле сразу после подписания указа сообщили, что, мол, в организации референдума "не участвуют", однако посоветовали подумать над точными формулировками для голосования.

Важно! Большинство стран мира не признают "независимость" региона Южная Осетия от Грузии, поэтому соответственно не признают и результаты этого референдума.

Путин все упростил процедуру получения гражданства для осетинов

Ранее глава Кремля Владимир Путин уже упростил процедуру получения гражданства России для жителей Южной Осетии. Таким образом они могут получить двойное гражданство, не отказываясь от предыдущего.

Срок действия соглашения между регламентирующей Россией и Южной Осетией – 5 лет и впоследствии он может быть продлен автоматически множество раз. Для того чтобы остановить действие договора, одна из сторон должна отказаться.

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