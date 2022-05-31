Про таке рішення Гаглоєва повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал.Референдум щодо приєднання Південної Осетії до Росії мав відбутись вже 17 липня 2022 року.

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Гаглоєв відклав референдум, хоча інтеграцію з Росією підтримує

Новоспечений "президент" повідомив на своєму офіційному інтернет-ресурсі, що цілком підтримує подальшу інтеграцію з Росією, проте одностороннє рішення референдуму є неприпустимим.

Гаглоєв доручив провести двосторонні консультації з Москвою задля "вивчення питань, пов'язаних з об'єднанням.

Указ про проведення волевиявлення підписав Анатолій Бібілов зовсім нещодавно – 13 травня. Зробив він це вже після того, як стало відомо про результати президентських виборів та його поразку.

У Кремлі були не проти проведення референдуму

У Кремлі одразу після підписання указу повідомили, що, мовляв, в організації референдуму "не беруть участі", проте порадили подумати над влучними формулюваннями для голосування.

Важливо! Більшість країн світу не визнають "незалежність" регіону Південна Осетія від Грузії, отож відповідно не визнають і результати цього референдуму.

Путін все спростив процедуру отримання громадянства для осетинів

Раніше глава Кремля Володимир Путін вже спростив процедуру отримання громадянства Росії для жителів Південної Осетії. Таким чином, вони можуть отримати подвійне громадянство, не відмовляючись від попереднього.

Термін дії угоди між Росією та Південною Осетією, яка це регламентує, – 5 років і згодом він може бути продовжений автоматично безліч разів. Для того, щоб зупинити дію договору, одна зі сторін має відмовитись.

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