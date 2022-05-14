Вже сьогодні Грузія прокоментувала заяву маріонеткового "президента" невизнаної республіки – країна не визнає "референдум" в Південній Осетії про приєднання до Росії. Про це заявив глава партії "Грузинська мрія – Демократична Грузія" Іраклій Кобахідзе.

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Грузія не визнає "референдум" у Південній Осетії

Тбілісі висловило чітку і ясну позицію щодо "референдуму" в Південній Осетії про приєднання до Росії. Грузія не визнає цього.

У зв'язку з цим наша позиція дуже чітка і ясна. Ми будемо слідувати саме цій лінії,

– уточнив Кобахідзе.

Також додав, що Тбілісі не визнаватиме де-факто ні влади, ні вибори, ні референдум.

Важливо: раніше у Грузії назвали проведення цього "референдуму" неприйнятним і заявили, що його результати будуть юридично нікчемні.

Референдум про приєднання до Росії

Ще на початку березня "президент" невизнаної республіки Анатолій Бабілов оголосив про кроки для возз'єднання з країною-агресоркою. Тепер повідомив, що такі кроки, зокрема "референдум", в Південній Осетії проведуть 17 липня.

Бібілов також повідомив, що ЦВК "одностайно підтримала ініціативу про входження Південної Осетії до складу Росії".

"Документи передали до суду. Ми чекаємо на рішення суду і вже зовсім скоро збудеться наша велика мрія!" – заявив ватажок невизнаної влади.

Окупація Південної Осетії

Зазначимо, що Росія окупувала цю частину Грузії у 2008 році, встановила маріонеткову "владу", як у "ДНР" та "ЛНР". Більшість країн світу не визнають незалежність Південної Осетії, як і результати виборів її "президента".

Незалежність цієї республіки визнають тільки Росія, Венесуела, Нікарагуа, Науру, Сирія та самопроголошені Республіка Абхазія, Придністровська Молдавська Республіка та Нагірно-Карабаська Республіка.