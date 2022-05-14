Сегодня Грузия прокомментировала заявление марионеточного "президента" непризнанной республики – страна не признает "референдум" в Южной Осетии о присоединении к России. Об этом заявил глава партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
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Грузия не признает "референдум" в Южной Осетии
Тбилиси выразило четкую и ясную позицию по поводу "референдума" в Южной Осетии о присоединении к России. Грузия этого не признает.
В этой связи наша позиция очень четкая и ясная. Мы будем следовать именно этой линии,
– уточнил Кобахидзе.
Также добавил, что Тбилиси не будет признавать де-факто ни власть, ни выборы, ни референдум.
Референдум о присоединении к России
Еще в начале марта "президент" непризнанной республики Анатолий Бабилов объявил о шагах для воссоединения со страной-агрессором. Теперь сообщил, что такие шаги, в том числе "референдум", в Южной Осетии проведут 17 июля .
Бибилов также сообщил, что ЦИК "единогласно поддержал инициативу о вхождении Южной Осетии в состав России".
"Документы передали в суд. Мы ждем решения суда и уже совсем скоро сбудется наша большая мечта!" – заявил главарь непризнанной власти.
Оккупация Южной Осетии
Отметим, что Россия оккупировала эту часть Грузии в 2008 году, установила марионеточную "власть", как в "ДНР" и "ЛНР". Большинство стран мира не признают независимость Южной Осетии, как и результаты выборов ее "президента".
Независимость этой республики признают только Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру, Сирия и самопровозглашенные Республики Абхазия, Приднестровская Молдавская Республика и Нагорно-Карабахская Республика.