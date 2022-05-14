Сегодня Грузия прокомментировала заявление марионеточного "президента" непризнанной республики – страна не признает "референдум" в Южной Осетии о присоединении к России. Об этом заявил глава партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

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Грузия не признает "референдум" в Южной Осетии

Тбилиси выразило четкую и ясную позицию по поводу "референдума" в Южной Осетии о присоединении к России. Грузия этого не признает.

В этой связи наша позиция очень четкая и ясная. Мы будем следовать именно этой линии,

– уточнил Кобахидзе.

Также добавил, что Тбилиси не будет признавать де-факто ни власть, ни выборы, ни референдум.

Важно: ранее в Грузии назвали проведение этого "референдума" неприемлемым и заявили, что его результаты будут юридически ничтожны.

Референдум о присоединении к России

Еще в начале марта "президент" непризнанной республики Анатолий Бабилов объявил о шагах для воссоединения со страной-агрессором. Теперь сообщил, что такие шаги, в том числе "референдум", в Южной Осетии проведут 17 июля .

Бибилов также сообщил, что ЦИК "единогласно поддержал инициативу о вхождении Южной Осетии в состав России".

"Документы передали в суд. Мы ждем решения суда и уже совсем скоро сбудется наша большая мечта!" – заявил главарь непризнанной власти.

Оккупация Южной Осетии

Отметим, что Россия оккупировала эту часть Грузии в 2008 году, установила марионеточную "власть", как в "ДНР" и "ЛНР". Большинство стран мира не признают независимость Южной Осетии, как и результаты выборов ее "президента".

Независимость этой республики признают только Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру, Сирия и самопровозглашенные Республики Абхазия, Приднестровская Молдавская Республика и Нагорно-Карабахская Республика.