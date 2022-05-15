Про це 24 каналу повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він пояснив, чому це роблять саме зараз, адже Росія незаконно окупувала території Грузії ще у 2008 році.

До теми Маріонетки Кремля з Південної Осетії проведуть "референдум" щодо приєднання до Росії

Росіяни живуть експансією

За словами Мусієнка, Володимир Путін, усе його оточення, а також більшість російського суспільства – свято вірять в ідею відродження імперії. Водночас неважливо – Російської чи Радянського Союзу. Вони живуть експансією.

Експерт підкреслив, що для росіян не головне, яка буде якість медицини, освіти, рівень заробітної плати чи кар'єрні перспективи. На його думку, росіянам нормально жити в поганих умовах, але водночас розуміти, що можна далі продовжувати завойовувати хоча б невеличкі території.

Росіяни вважають, що: "нехай з нами теж живуть погано, бо якщо ми їх завоюємо, то вони добре жити не будуть і не стануть. Цим вони керуються,

– пояснив Мусієнко.

Шукають "перемоги"

Ще однією з причин раптових "референдумів" у квазіреспубліках Грузії, на думку експерта, є відволікання від провалів окупантів в Україні. Водночас оскільки російська публіка наелектризована пропагандою, то їй треба дати хоч якусь "перемогу" та причину для радості.

Росія розпалила шовіністичну неоімперську істерію, і росіяни живуть постійним прагненням експансії. Водночас його треба чимось задовольняти – самі винні. От вони тепер пропонують,

– зазначив Мусієнко.

В Україні нічого не виходить

Він наголосив, що у випадку з Україною в агресора нічого не виходить. Як пригадав Мусієнко, росіяни заявляли про те, що хочуть незаконно анексувати тимчасово окуповані території нашої держави.

Читайте на сайті Росія не досягла жодної із стратегічних цілей у війні проти України, – генсек НАТО

Утім, Росія серйозно спіткнулась на півдні України, оскільки немає лояльного населення, а кількість колаборантів надзвичайно мала. Там навіть недостатньо зрадників, аби хоча б створити масовку для картинки якихось фейкових акцій чи референдумів.

"Саме тому в Кремлі думають, що їм робити далі", – додав експерт.

Куди веде Росію її політика

Мусієнко також зазначив, що якби в Росії було нормальне керівництво, то вони б мали думати, як зберегти, а не втратити території, які в них вже є. Він наголосив, що зараз такі процеси в державі-агресорці вже тривають – відставки губернаторів, збільшення невдоволення населення на місцях і так далі.

"Недолуга політика, яку проводить Росія, веде до її загибелі. Зрештою, якщо вони хочуть вчинити таке самогубство – ми не можемо їм заважати", – підсумував Мусієнко.

Мусієнко пояснив, навіщо Росії "референдуми": дивіться відео



Росія хоче приєднати квазіреспубліку Південна Осетія: що відомо