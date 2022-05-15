Об этом 24 каналу сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он объяснил, почему это делают именно сейчас, ведь Россия незаконно оккупировала территории Грузии еще в 2008 году.

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Россияне живут экспансией

По словам Мусиенко, Владимир Путин, все его окружение, а также большинство российского общества – свято верят в идею возрождения империи. В то же время неважно – Российский или Советский Союз. Они живут экспансией.

Эксперт подчеркнул, что для россиян не главное, каким будет качество медицины, образования, уровень заработной платы или карьерные перспективы. По его мнению, россиянам нормально жить в плохих условиях, но вместе с тем понимать, что можно дальше продолжать завоевывать хотя бы небольшие территории.

Россияне считают, что: "пусть с нами тоже живут плохо, потому что если мы их завоюем, то они хорошо жить не будут и не станут. Этим они руководствуются,

– объяснил Мусиенко.

Ищут "победы"

Еще одной из причин внезапных "референдумов" в квазиреспубликах Грузии, по мнению эксперта, является отвлечение от провалов оккупантов в Украине. В то же время, поскольку российская публика наэлектризована пропагандой, то ей нужно дать хоть какую-то "победу" и причину для радости.

Россия разожгла шовинистическую неоимперскую истерию, и россияне живут постоянным стремлением к экспансии. В то же время его нужно чем-то удовлетворять – сами виноваты. Вот они теперь предлагают,

– отметил Мусиенко.

В Украине ничего не выходит

Он подчеркнул, что в случае с Украиной у агрессора ничего не выходит. Как вспомнил Мусиенко, россияне заявляли о том, что хотят незаконно аннексировать временно оккупированные территории нашего государства.

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Впрочем, Россия серьезно споткнулась на юге Украины, поскольку нет лояльного населения, а количество коллаборантов очень мало. Там даже недостаточно предателей, чтобы хотя бы создать массовку для картинки каких-нибудь фейковых акций или референдумов.

"Именно поэтому в Кремле думают, что им делать дальше", – добавил эксперт.

Куда ведет Россию ее политика

Мусиенко также отметил, что если бы в России было нормальное руководство, то они должны думать, как сохранить, а не потерять территории, которые у них уже есть. Он подчеркнул, что сейчас такие процессы в государстве-агрессоре уже продолжаются – отставки губернаторов, увеличение недовольства населения на местах и так далее.

"Непутевая политика, которую проводит Россия, ведет к ее гибели. В конце концов, если они хотят совершить такое самоубийство – мы не можем им мешать", – подытожил Мусиенко.

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