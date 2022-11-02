И это при том что сбор объявили около 10 утра 2 ноября, а закупить планируют 50 единиц такой техники. Это означает, что половину требуемой суммы "закрыли" менее чем за день. Более впечатляюще, что впереди еще 6 дней – сбор продлится со 2 по 8 ноября.
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Цели сбора
Цель этого сбора – выкупить всю партию бронетранспортеров Spartan, ведь эта техника передвигается на гусеницах, а поэтому может эффективно работать в сложных погодных условиях.
Эта партия очень быстро окажется в Украине и поможет нашему войску шаг за шагом отвоевывать украинскую землю,
– сказал Сергей Притула.
Объявление мегазбора: видео
Поскольку впереди еще 6 дней, к этому мегазбору присоединиться могут все желающие. Сделать это можно по реквизитам, предоставленным Сергеем Притулой.
Масштабные сборы от Притулы
- Ранее, 10 октября, Сергей Притула и активист Сергей Стерненко уже ставили такой рекорд, когда собирали на месть после массированного ракетного удара России. Тогда за несколько часов им удалось собрать более 110 миллионов гривен на дроны-камикадзе RAM II UAV.
- Также большую сумму удалось собрать за короткое время на учебник истории Украины для Илона Маска, ведь тот в твиттере предложил Украине отдать Крым России. Тогда меньше, чем за сутки собрали более 2 миллионов гривен. Конечно, это слишком много для учебника, поэтому остаток использовали на нужды украинских защитников.
- Одним из самых известных сборов был, конечно, сбор на Bayraktar. Тогда всего за 10 часов собрали более 140 миллионов гривен, а вечером 24 июня сбор средств на три беспилотника Bayraktar закончили. Однако 27 июля турецкая военная компания Baykar заявила, что не примет оплату за беспилотники типа Bayraktar, ведь она была впечатлена тем, как объединились украинцы. Поэтому решили подарить беспилотники Украине.
- Поэтому за средства, которые собирались на "народный байрактар", купили уникальный спутник, который существенно помогает защитникам Украины в подготовке оперативных операций.