Притула анонсировал еще один масштабный сбор и ответил, можно ли сброситься на "ядерку"

Украинские общественные деятели Сергей Стерненко и Сергей Притула 10 октября объявили о большом сборе средств. Случилось это после массированных ударов по украинским городам, за сутки сбор удалось закрыть, а надонатили украинцы более 300 миллионов гривен.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель "Благотворительного фонда Сергея Притулы" и волонтер Сергей Притула. Он также отметил, что еще будут сборы средств, пока продолжается активный анализ, на что нужно собирать.

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"На горизонте будет сумма в 5 – 6 миллионов долларов, не хочу спойлерить, но вам понравится", – говорит Притула.

У нас есть прецеденты, когда украинцы донатили гораздо большие суммы за сутки под большой сбор, чем они сбрасывают тем же волонтерам за месяц. Но не стоит забывать о рутинной работе волонтерской среды, потому что такие масштабные сборы – хорошо, но это только часть мозаики работы волонтерского фонда или волонтера,

– добавляет волонтер.

Больше времени и средств занимает именно закупка того, что просят наши военные в ежедневном режиме.

Можно ли огранизовать сбор средств на "ядерку"

Безусловно, украинцы скинулись бы на ядерное оружие, но пока эта номенклатура не доступна украинским волонтерам, но акцентирую на слове "пока".

Что известно об украинских дронах-камикадзе: ответ смотрите в видео

Коротко о сборе Сергея Стерненко и Сергея Притулы на беспилотники RAM II UAV

RAM II UAV – это беспилотник, созданный на базе одного из лучших украинских БпЛА "Лелека-100". Боевая часть дрона-камикадзе весит до 3 кг. Он может нести бронебойную, термобарическую или осколочно-фугасную боевую часть в зависимости от типа цели.