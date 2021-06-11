Не исключаю этого, – Притула намекнул на создание новой политической партии

Сергей Притула объявил о выходе из партии "Голос". В СМИ активно обсуждали вероятность создания шоуменом новой политсилы. Он намекнул, что это может произойти.

Об этом Сергей Притула сказал в эфире программы "6/9". Он добавил, что следующая парламентская кампания его максимально интересует.

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"Я в принципе не исключаю (создание партии – 24 канал). Это уже будет немного другая история, чем та, что была с "Голосом". Здесь я собираюсь возглавлять процесс", – заверил Притула.

Он добавил, что в реализации этих планов ему помогают коллеги и команды из регионов. В частности, некоторые представители "Голоса".

В каком формате и каком создании все будет – дайте, пожалуйста, немного времени. Мы придем к общему знаменателю и обо всем сообщим,

– подытожил Притула.

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