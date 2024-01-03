В частности, в интервью 24 Каналу, он отметил, что в своих загранкомандировках он встречал очень много русскоязычных украинцев, и это ему очень не нравится. Чуть раньше Притула рассказал, за какие средства живет его фонд.

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Улица оказывает влияние

Притула отметил, что люди бывают разные, пузырьки тоже бывают разные. Все равно хороших людей больше. Все равно наши за границей стараются изо всех сил, люди донатят, люди тоже истощаются, даже за границей. Люди меняют инфраструктуру своего пребывания, кому социалки недостаточно, кто нашел работу, кто хочет, чтобы дети учились не в государственной школе, а в частной, это все стоит денег.

Поэтому происходят абсолютно, хоть порой и досадные, но, к сожалению, естественные процессы после двух лет войны. И дальше легче не будет, но негде правды деть, что хочется все-таки немного большей активности наших людей за границей, потому что иногда улица влияет, иногда улица становится аргументом,

– подчеркнул волонтер.

Сравнение с пропалестинскими акциями

По его словам, произошедшее по европейским столицам после начала вторжения Израиля в Сектор Газа, в ответ на совершенно страшное, безумное, варварское нападение ХАМАС – яркий пример влияния улицы. Их в европейских столицах заполонили представители арабского мира с акциями в поддержку Палестины.



"И там все, извините, офигели от того, насколько это было мощно", — подчеркнул Притула.

Он добавил, что ему откровенно не хватает 100-тысячного марша украинцев в Капитолий. Недостает условно 5 тысяч человек на площади перед Европарламентом, чтобы ускорять какие-то важные процессы под Европейским Советом. Так можно было бы пушить и прокачивать какие-то вопросы гораздо быстрее.

Я же помню, как люди выходили с флешмобами Free Leopard, одевали леопардовое для того, чтобы немцы поскорее дали "Леопарды". Сейчас от немцев нужна грубая ракета, а мы не жмем. Это при том, что миллион украинцев сейчас в Германии,

– сказал Притула.

Проблема коммуникации

По его мнению, есть определенная проблема коммуникации между людьми, несмотря на то, что есть всякие чатики в телеграмах и так далее. Нет людей, которые могли бы проявлять в той или иной стране масштабное лидерство, чтобы объединять эти комьюнити. 50 тысяч в Эстонии, 80 тысяч в Бельгии.

"Ладно, с эстонцами у нас все в порядке – это одни из крупнейших суппортеров Украины. Но в тех странах, где слишком медленно принимаются решения, там должно быть ощутимо давление украинского общества. Вы видите, нас продолжают убивать. И ваша медленность стоит не часов , не минут, не секунд, а человеческих жизней", – высказался волонтер.

Притула бы очень хотел, чтобы Всемирный Конгресс Украинцев попытался пропустить эту историю. В конце концов у нас была сеть Евромайданов: Евромайдан-Прага, Евромайдан-Берлин, Евромайдан-Париж и так далее. Кто-то должен координировать украинцев.

Большинство выехавших людей не вернутся в Украину. Это не значит, что мы хотим их списать и забыть о них. Нет, эти люди должны стать рычагом украинского государства на решении ряда вопросов, которые нам важны в Европе. Это наш ресурс влияния,

– подытожил основатель фонда Сергея Притулы.

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