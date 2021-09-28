Притула ответил, уйдет ли с телевидения ради политики

Сергей Притула заявил, что работает над созданием собственной партии. Ради политики он готов оставить работу на телевидении.

Об этом он сказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Сергей Притула отметил, что пока у него осталась одна работа на телевидении.

Важно Притула объявил о создании собственной партии

"Я – телевизионный ведущий. Это – моя зарплата, которая кормит меня, мою семью, обеспечивает существование реабилитационного центра для ветеранов, пополняет копилку волонтера и я подбрасываю свои деньги от нашей семьи в благотворительный фонд, который я основал в прошлом (2020 – 24 канал) году", – сказал Сергей Притула.

Притула: Это просто физически невозможно сочетать

Политик подчеркнул, что карьера на телевидении это то, чем он хочет заниматься до момента, пока украинский народ не делегирует ему другие полномочия.

Как только люди сделают такой выбор, я окажусь на той или иной властной позиции, конечно, ни о каком совместительстве (политика и телеведущего – 24 канал) речи не идет,

– заявил Притула.

В то же время он признался, что 2 года назад думал, что, может быть, даже если бы стал депутатом, то попытался бы сочетать соответствующую работу с телевизионной карьерой в частности.

"Нет, не реально. Сейчас, будучи условно в парламенте, просто работая с людьми, с регионами, я понимаю, что это просто физически невозможно совмещать", – сказал Сергей Притула.

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Однако политик отметил, что не совсем понимает, кому должно стать легче, если он прекратит работать на телевидении уже – за несколько лет до парламентской кампании.

Интервью с Сергеем Притулой: смотрите видео 24 канала​

Притула заявил о создании партии: коротко