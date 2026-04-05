Это эксперимент, – Притула заинтриговал сотрудничеством с новым министром обороны

В январе 2026 года Министерство обороны возглавил Михаил Федоров, вместе с которым пришла новая команда. Обновленное ведомство активно взаимодействует, в частности с волонтерскими структурами по реализации амбициозных проектов.

Об этом отметил в разговоре с 24 Каналом общественный деятель, основатель БФ Сергея Притулы, волонтер Сергей Притула, рассказав о своем опыте общения с новой командой Минобороны. Он раскрыл, какие будущие проекты обсуждал с представителями оборонного ведомства.

Поддерживают ли идеи Притулы в Минобороны?

Притула сказал, что общается с министром обороны, его заместителями, в частности с новым заместителем по закупкам Мстиславом Баником, который недавно взялся за выполнение обязанностей.

Есть один очень интересный трек. Извините, я не могу о нем рассказать. Но это эксперимент по нашим взаимоотношениям с Министерством обороны,

– объяснил волонтер.

На самом деле очень круто, по словам основателя благотворительного фронта, что на пятом году войны не только в Министерство обороны приходят с идеями, а оно само инициирует качественно новый уровень взаимодействия.

Второй трек связан с нашим опытом по формированию определенных специфических сетей, которые дают возможность лучше применять беспилотный летательный аппарат,

– отметил общественный деятель.

Специалисты фонда Сергея Притулы в 2025 году реализовывали этот трек на Юге во взаимодействии с 12 ОЦСП, в котором заместителем командира является Тимур Хромаев (муж Маши Ефросининой – 24 Канал). Это, по словам Притулы, нереально крутая структура с очень высоким уровнем экспертизы.

У меня в фонде тоже казаки с мозгами, и это взаимодействие дало результат. Сейчас мы этот результат показали команде министра. Им интересно. Думаю, что по этой истории у нас тоже будет взаимодействие по масштабированию, перениманию опыта,

– раскрыл Сергей Притула.

Он считает, что министр обороны озвучил очень амбициозные задачи. Они хоть и очень сложные, но не нереальные.

Стоит знать. Министерство обороны запустило экспериментальный проект по системе ПВО с привлечением частного сектора. По словам министра обороны Украины Михаила Федорова, одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО. Более того, уже сбито несколько вражеских беспилотников на Харьковщине, в частности типа Shahed и Zala. Кроме того, формируются новые группы ПВО еще на 13 предприятиях. Они получили в Минобороны статус уполномоченного субъекта хозяйствования.

Притула поделился, что один из советников министра сказал ему: "Если вы предлагаете то, что нам помогает, то надо быть глупым, чтобы не слышать". Однако такого не бывает, чтобы слышали всегда и все.

Самой большой проблемой украинского чиновника, по словам волонтера, является страх взять на себя ответственность, инициативу, чтобы что-то делать. Потому что государственная машина создавалась таким образом, который можно охарактеризовать старой советской фразой, которая давно должна была быть искоренена из словесных оборотов, – "инициатива наказуема".

К сожалению, так и есть. Шаг влево, шаг вправо, ошибка – ты уже выходишь под уголовным делом. Ты можешь сделать 99 успешных кейсов на какой-то должности, но тебя никто за это не поблагодарит, потому что ты государственный чиновник. Один раз ошибешься – тебя закроют,

– отметил общественный деятель.

Это, как отметил Притула, отталкивает от этого цеха людей, которые могут, умеют что-то делать. Кому-то из них банально страшно, а кто-то считает, что лучше вообще ничего не делать.

Какие проекты реализовало Минобороны?