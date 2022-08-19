Мне вас жалко, – Притула ответил хейтерам и объяснил для чего ВСУ спутник ICEYE

Сергей Притула обратился ко всем сомневающимся, что нашей армии нужны спутники ICEYE. Волонтер сказал, что ему жаль людей, не умеющих радоваться чужим успехам.

Также Притула подробно объяснил, насколько большим вкладом в нашу обороноспособность является то, что Украина выкупила спутник. Ведь это обеспечивает сразу несколько преимуществ нашей разведки над враждебной.

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Что волонтер сказал хейтерам

Глава благотворительного фонда акцентировал, что не удивляется критике со стороны пророссийских блогеров, как анатолий шарий. Однако, мол, удивляет, когда такие месседжи в общество несут те, кто якобы позиционирует себя патриотами.

Ведь миллионы украинцев сразу начали радоваться тому, что волонтерский фонд снабдил страну космическими технологиями. Это то достижение нашей обороны, которым Украина никогда не владела и которых нет у россии. В то же время нашлись те, кто, по убеждению Притулы, начали "играть в политику" и пытаться обесценить как работу его команды, так и всех, кто способствовал тому, что соглашение состоялось.

Мне жаль вас. Вы не умеете радоваться чьим-то успехам кроме своих и, к сожалению, даже война не стала причиной того, чтобы вы поняли, что сейчас нет "моих" или "твоих", а есть только НАШИ успехи! Поэтому, оставлю вас наедине с вашей жалостью,

– акцентировал волонтер.

Чем спутник ICEYE полезен?

Владение им позволяет Украине получать эксклюзивные снимки непрерывно в режиме 24/7. При этом, неважно, какое время суток и какие погодные условия. Будь то дождь, снег, туман, задымленность и пыль, днем и ночью – разведка будет иметь снимки из космоса. Речь идет об изображении в реальном времени от 0,5 до 1 метра в зависимости от площади охвата снимка. А один такой снимок может охватывать площадь до 225 квадратных километров.

В отличие от оптического спутника, который может работать только днем и в чистом небе, SAR спутник действует как фонарь – он подсвечивает поверхность земли собственными радиоволнами. Поэтому для снятия неважны помехи, ночь, облака, дождь, туман, задымленность. SAR спутник "пробивает" все своими радиоволнами,

– акцентировал Притула.

Спутник, который купила Украина, пролетает над нашей территорией дважды в день. Однако благодаря годовому доступу к созвездию SAR спутников компании ICEYE, наши разведчики могут "видеть" врага благодаря другим аналогичным устройствам.

Почему недостаточно спутников партнеров

Когда истечет оплаченный срок доступа к базе данных созвездия, этот спутник остается в полной собственности Украины. То есть до истечения срока его функциональности на орбите. В то же время, наше государство всегда сможет восстановить доступ.

Безусловно, США и другие союзники предоставляют данные со спутников армии Украины. Однако есть определенная задержка. А во время войны скорость получения информации – это существенное преимущество.

Благодаря тому, что Украина выкупила спутник, процесс передачи данных с момента снимка до момента получения его непосредственно военными подразделениями сокращается до нескольких часов,

– подытожил глава фонда.

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