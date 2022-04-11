Притула вспомнил женщину, которая передала на волонтерство 60 тысяч долларов: что на них купили

Телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал о женщине, которая в 2020 году передала на нужды военных 60 тысяч долларов. Этот вклад помогает убивать врагов по сей день.

Эту благотворительницу зовут Наталья. Она живет в киевском районе Оболонь и уроженка Львова. О том, как передали деньги и куда они пошли, Притула рассказал 10 апреля.

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Что купили за эти деньги

По словам известного волонтера, женщина передала такую ​​крупную сумму и сказала прикупить что-нибудь для снайперов. Однако у тех не было в этот момент особых потребностей. Поэтому с ней связались и спросили, можно ли за эти деньги купить что-то для других подразделений.

Господин, Сергей. Я вам когда деньги передавала, четко объяснила, что меня не интересует защита. Я хочу, чтобы за эти деньги вы купили что-нибудь, что поможет нашим солдатам убивать врагов,

– сказала тогда Наталья.

Поэтому к этим 60 тысячам приложили еще 24 и направили ребятам, которые наладили производство ударных гирокоптеров. В течение 2021 года подразделения аэроразведки на Донбассе получили 7 новых дронов. С помощью них удалось убить немало вражеских наемников.

Аэроразведка показала, как убивала врагов благодаря этим коптерам. Посмотреть видео уничтожения оккупантов можно по ссылке

Одно из упомянутых устройств / Фото из фейсбука Сергея Притулы

Женщина защитила и свой город

Накануне 24 февраля несколько экипажей этих разведчиков вернулись в Киев. Они там должны были провести дополнительные учения и согласование работы.

Полномасштабное вторжение застало их в столице, где они сразу приступили к обороне. Поэтому часть коптеров, которые купили за деньги госпожи Наталии, помогли палить бронетехнику, живую силу, штабы и склады с боеприпасами врага уже и под столицей.

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