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Притула поделился снимком с семейного отдыха: фото

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Сергей Притула с детьми
Сергей Притула с детьми / Фото из Іnstagram

Известный украинский шоумен Сергей Притула сделал перерыв от съемок и отправился на отдых со своей семьей.

Притула выложил кадр в Instagram, на котором изображен с женой Екатериной и двумя детьми – дочкой Соломией и старшим сыном Дмитрием.

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"Евпатория 1989", – шутливо подписал фото Притула фото.

Поклонники оценили юмор Сергея, но начали засыпать его вопросами, сколько ему на фото лет.

 

Теги: LifeStyle Сергей Притула
Источник: 24 Канал
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