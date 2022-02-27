ПриватБанк добавил возможность перечислять средства на нужды ВСУ со счета Бонус+
27 февраля 2022 , 00:48Читати новину українською
Источник:ПриватБанк
Приватбанк расширил возможность финансовой помощи украинской армии. Теперь есть возможность переводить деньги со счета Бонус+.
Для того чтобы перевести деньги на нужды ВСУ, в Приват24 нужно выбрать Сервисы – Добро – Помощь ВСУ. А уже там выбрать счет Бонус+.
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"Добавим немного бонусов к нашей победе", – отметили в ПриватБанке.
Кроме того, в банке посчитали, сколько украинцы перевели 25-26 февраля на помощь ВСУ:
- 375 миллионов гривен (560 тысяч платежей) с карточек еПоддержка
- 785 миллионов гривен (900 тысяч транзакций) с личных карточек.
Напомним, перед тем ПриватБанк вводит каникулы для владельцев кредитных карт с 1 марта 2022 по 1 июня 2022. С 1 марта все без исключения кредитные карты переходят на льготные условия договора, под 0,00001%, и без обязательного минимального платежа.