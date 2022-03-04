ПриватБанк отменил выходные дни на 5 – 8 марта

ПриватБанк продолжает работать, чтобы, несмотря на сложную ситуацию в Украине, люди имели доступ ко всем банковским услугам. Для этого компания даже отменила выходные дни на 5 – 8 марта.

В эти дни отделения ПриватБанка откроются там, где это возможно, и будут работать в сокращенном режиме – с 10 до 13 часов.

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В то же время система электронных платежей будет работать в выходные дни без ограничений.

В ПриватБанке напомнили, что можно перечислить на нужды Вооруженных сил Украины средства с карт єПідтримка и счета Бонус+.

Украинцы уже прислали нашим защитникам 1,75 миллиарда гривен. Также начали поступать средства для гуманитарной помощи на отдельный счет, который открыл НБУ для Министерства социальной политики Украины. За первые сутки поступило уже 6,8 миллиона,

– отметили в ПриватБанке.

Добавим, что в условиях военного положения ограничено снятие наличных в банкоматах ПриватБанка: 20 000 гривен на 3 часа, 100 000 гривен в сутки. В банкоматах других банков: 1 000 гривен/одна операция, 15 000 гривен на 3 часа.

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