"ПриватБанк" предупредил пользователей, что продолжит регламентные работы
20 марта 2022 , 21:58Читати новину українською
Источник:страница банка в фейсбуке
"ПриватБанк" будет продолжать регламентные работы. Речь идет о приложении "Приват24".
Команда банка констатирует тот факт, что настройка требует большего времени, чем планировалось в начале работ. Но над этим трудятся круглосуточно.
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ИТ-команда "ПриватБанка" вторые сутки в режиме 24/7 работает над усилением мощностей для бесперебойной работы банка при любых обстоятельствах,
– говорят в банке.
Там предупреждают, что настройка многих сервисов в течение 20 марта и начала дня 21 марта может вызвать временные паузы в работе "Приват24".
В "Приватбанке" извинились за неудобства и надеются на понимание со стороны пользователей.
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