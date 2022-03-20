"ПриватБанк" предупредил пользователей, что продолжит регламентные работы

"ПриватБанк" будет продолжать регламентные работы. Речь идет о приложении "Приват24".

Команда банка констатирует тот факт, что настройка требует большего времени, чем планировалось в начале работ. Но над этим трудятся круглосуточно.

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ИТ-команда "ПриватБанка" вторые сутки в режиме 24/7 работает над усилением мощностей для бесперебойной работы банка при любых обстоятельствах,

– говорят в банке.

Там предупреждают, что настройка многих сервисов в течение 20 марта и начала дня 21 марта может вызвать временные паузы в работе "Приват24".

В "Приватбанке" извинились за неудобства и надеются на понимание со стороны пользователей.

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