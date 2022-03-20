Команда банку констатує той факт, що налаштування вимагає більшого часу, ніж планували на початку робіт. Але над цим працюють цілодобово.

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ІТ-команда "Приватбанку" другу добу у режимі 24/7 працює над посиленням потужностей для безперебійної роботи банку за будь-яких обставин,

– кажуть у банку.

Там попереджають, що налаштування багатьох сервісів протягом 20 березня та початку дня 21 березня може спричинити тимчасові паузи у роботі "Приват24".

У "Приватбанку" перепросили за незручності сподіваються на розуміння з боку користувачів.

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