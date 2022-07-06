"Приватбанк" устанавливает для операций с картами рыночный курс валют: что изменится

Всех клиентов "Приватбанка" ждут очередные изменения. В финучреждении решили установить рыночный курс обмена для переводов и снятия наличных с валютных карт.

Изменения коснутся безналичных операций. Они начнут действовать уже с 6 июля.

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"Приватбанк" устанавливает рыночный курс валют для операций с картами

С 6 июля для клиентов "ПриватБанка" будет действовать рыночный курс валют во время проведения безналичных операций. В первую очередь это касается курсов конвертации по карточкам, в частности:

снятия наличных и гривневых переводов с валютных карт в Украине,

всех видов операций за границей в валюте с использованием гривневых карт.

В пресс-службе отметили, что "Приватбанк" устанавливает единые курсы обмена валют для безналичных оплат и купли-продажи наличных в отделениях, исходя из рыночной ситуации и интересов клиентов.

Другие правила для клиентов "ПриватБанка"

С 1 июня в "Приватбанке" начали действовать новые правила – клиенты должны ежемесячно вносить платежи по карточным кредитам. Однако для тех, кто не может этого сделать из-за войны, предлагают несколько вариантов выплат:

клиентам, которые будут своевременно вносить обязательный ежемесячный платеж в размере 5% от суммы задолженности, предлагают пониженную ставку – 1,7%;

клиентам с ограниченными финансовыми возможностями установили меньший ежемесячный платеж от 1,5 до 4,9%;

для клиентов, которые совсем не могут платить, оформят отдельные кредиты.

Штрафы за просроченные платежи по кредитным картам начисляться не будут. Однако сотрудники банка будут звонить, чтобы напомнить о платежах.

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