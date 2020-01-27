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      "Приватбанк" продает дом Брежнева за 98 миллионов гривен: фото

      205 Читати новину українською
      Резиденция Брежнева в Днепре / mydnepr.info

      "Приватбанк" выставил на продажу административно-общественный комплекс в центре Днепра. Здание больше известно как "резиденция Брежнева".

      Объявление об аукционе появилось на сайте СЕТАМ. Известно, что он состоится 4 февраля. Дом общей площадью 5 600 квадратных метров расположен на улице Крутогорный спуск, 1.

      К слову: Коломойский хочет, чтобы его долг в 44 миллиарда списали с "Приватбанка"

      Стартовая цена лота составляет 97,9 миллиона гривен, гарантийный взнос – 4,8 миллиона гривен, а шаг аукциона – 979,4 тысячи гривен.

      Сейчас заявки на участие в лоте подали уже четыре человека. Все расходы, связанные с заключением и нотариальным удостоверением договоров купли-продажи, оплачивает победитель аукциона.


      Дом Брежнева

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      Теги: Новости Украины Аукцион Деньги Приватбанк Новости Днепра
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