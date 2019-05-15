"Приватбанк" точно останется государственным, – эксперт из команды Зеленского

"Приватбанк" в любом случае останется государственным, но для того, чтобы его быстрее продать, нужно решить вопрос с олигархом Игорем Коломойским и той судебной волокитой, которая сейчас происходит.

Об этом заявила финансовый эксперт из команды Владимира Зеленского и бывшая корпоративная секретарша национализированного "Приватбанка" Виктория Страховая в прямом эфире 24 канала.

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Как заверила Виктория, "фарш невозможно повернуть назад" и добавила, что чисто юридически даже если "Приватбанк" возобновится, то останутся проблемы с портфелем, потому что его все равно придется обеспечивать.

Коломойскому придется снова докапитализировать, а это тяжело. Тем более, ему не выгодно это делать. Во-вторых, при смене руководства нужно будет согласовывать структуру собственности, деловую репутацию, бизнес-план и тому подобное. Я сомневаюсь, что текущий состав правления НБУ все это сделает, хотя они имеют на это полномочия,

– сказала эксперт.

И подчеркнула, что это (национализация "Приватбанка" – 24 канал) окажется в так называемом вакууме. "Я считаю, что это невозможно и чисто с юридической точки Коломойский подает в суд, чтобы выиграть дело, но нужен ли ему банк – не думаю, более целесообразной для него будет компенсация", – ответила Виктория Страхова.

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?

"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь

Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.



На сегодня "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в зарубежных судах. В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк".

Как разворачиваются события относительно "Приватбанка"?

• Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

• 19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года относительно определения перечня связанных с банком физических и юридических лиц.

• 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных до его национализации.

• 26 апреля стало известно, что Коломойский подал еще 5 исков. Его цель – отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

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