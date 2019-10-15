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      Приватбанк выиграл апелляцию против Коломойского: что это значит и что будет дальше

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      Приватбанк выиграл апелляцию против Коломойского – что это означает, что будет дальше
      Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне / 24 канал

      Приватбанк одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Что будет дальше в этом деле и что это означает для украинцев – разбирались журналисты 24 канала.

      Пока все говорят о победе Украины. Но является ли эта победа бесспорной? Давайте разбираться вместе.

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      О какой победе Приватбанка идет речь?

      О решение Апелляционного суда Лондона и Уэльса. Этот суд удовлетворил жалобу Приватбанка на решение суда первой инстанции. В 2018 году Высокий суд Лондона отказался рассматривать иск банка и его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Приватбанк обжаловал это решение. Именно эту жалобу и удовлетворили решением Апелляционного суда Лондона и Уэльса.

      Как пояснила пресс-секретарь банка Инна Музычук, отныне английский суд имеет юрисдикцию рассматривать иск Приватбанка относительно мошенничества, совершенного бывшими владельцами банка.

      На своей странице Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, что этим решением "суд подтвердил право украинского банка судиться к английским компаниям в производстве в Англии".

      "Также, согласно Луганской конвенции (речь идет о швейцарском Лугано, а не про украинский Луганск), и к компаниям из третьих стран, при условии, что иски против иностранных ответчиков являются "тесно связанными" с его исками против английских ответчиков", – написал Качка.

      Что такое Луганская конвенция (Конвенция Лугано)?Это международный договор, который был заключен европейскими государствами, которые входили в состав Европейской ассоциации свободной торговли в 1988 году в городе Лугано. Конвенцию о юрисдикции и приведении к исполнению судебных решений по гражданским и коммерческим делам усовершенствовали в 2007 году.

      Как пояснила юрист Марина Брагина, действие конвенции распространяется на гражданские и коммерческие дела в любом суде или трибунале. Она не распространяется на налоговые, таможенные и административные дела.

      Согласно тексту Конвенции, судебное решение, принятое в одном договорном государстве, признается в других договорных государствах без какой-либо специальной процедуры. Также она предусматривает, что ни при каких обстоятельствах иностранное судебное решение не может быть пересмотрено по существу и конкретно указывает, в какой суд должно быть направлено ходатайство о признании и исполнении такого решения. Также там прописаны условия, при которых судебное решение не признается другими государствами, и в каких случаях возможно судиться к иностранным ответчикам.

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      Что означает решение суда?

      Что теперь суд Лондона начнет рассмотрение по иску Приватбанка по сути. В декабре 2017 года Приватбанк подал иск в суд против Коломойского и Боголюбова. Банк хочет добиться компенсации тех убытков, которые ему нанесли мошеннические действия экс-владельцев.

      Что всемирный арест активов Коломойского продолжится. Приказ об аресте активов Высокий Суд Англии издал после того, как сделал вывод, что Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из Приватбанка почти 2 миллиарда долларов. Эти деньги были переведены компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем, считал суд.

      Что банк может и в дальнейшем требовать от прежних владельцев возмещения полной суммы убытков. Это значительная сумма – 1,9 миллиарда долларов плюс проценты (около 500 тысяч долларов в день). Всего, по подсчетам банка, сумма компенсации на сегодня выросла примерно до 3 миллиардов долларов.

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      Что Украина может получить механизм противодействия выводу средств в офшоры. "Эта правовая позиция может стать революционной для "деофшоризации" украинской экономики. Потому что прятать деньги в комфортных юрисдикциях в Европе уже не получится. Дальше только настоящие мусорные оффшоры, с которыми перестает работать глобальная финансовая система", – пояснил Качка.

      Что будет дальше?

      В Британии продолжат рассматривать иск Приватбанка против его бывших владельцев. При этом, как пояснил 24 каналу экономист Сергей Фурса, решение Апелляционного суда может стать первым шагом к неоспоримой победе Украины.

      Мы получили очень важное решение. Оно не финальное, но оно открывает путь к финальному решению. Сегодня суд сказал, что ни при каких обстоятельствах нельзя останавливать этот процесс. Другое дело, что судебный процесс в Лондоне идет не так быстро, как в Барышевском суде, но он идет. Через некоторое время мы получим результат в пользу Украины. Это – однозначно,
      – подчеркнул он.

      По его словам, решение в пользу Коломойского в лондонском суде можно будет получить только при условии, если олигарх получит некую дополнительную порцию власти в Украине.

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      Впрочем, как отметил экономист Алексей Кущ, судьи в Лондоне своими решениями не могут заменить украинское правосудие – все дела, связанные с выводом средств из банка должны быть расследованы с определением списка виновных лиц и степени их ответственности.

      Рассмотрение иска в Лондоне по выводу миллиардов долларов из Привата на фоне того, что сам этот факт так и не получил судебной оценки в Украине – это правовой нонсенс,
      – пояснил он.

      Что это решение означает для украинцев?

      Пока это – приятная мелочь. Решение является промежуточным и само по себе особых последствий не будет иметь. Все будет упираться в то, каким будет окончательное решение в иске Приватбанка. В случае победы Украины, как минимум, это будет означать, что все мы не зря отдали свои деньги на то, чтобы спасти Приватбанк.

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      Автор: Марина Молька, Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Приватбанк Игорь Коломойский Великобритания Статьи
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