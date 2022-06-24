Приватизация, децентрализация, земельная реформа, – Зеленский о достижениях Украины на пути в ЕС

Президент Владимир Зеленский назвал ряд достижений Украины на пути в Евросоюз. Статус кандидата на членство не упал с неба – Украина его получила.

Украинцы немало прошли и сделали для получения статуса. Об этом президент рассказал в традиционном вечернем обращении, информирует 24 канал.

Важно Зеленский призвал радоваться кандидатству в ЕС и сравнил путь Украины с восхождением на Эверест

Нельзя забывать, что мы уже сделали

Зеленский вспомнил о 7 требованиях, которые Украина должна выполнить, чтобы вступить в ЕС. Однако нас они не пугают, потому что до этого государство выполнило сотни.

Мы преодолели 7 тысяч метров, поэтому не остановимся – возьмем свой Эверест. Давайте хотя бы на минуту не о том, что нас ожидает, а о том, что мы смогли,

- подчеркнул Зеленский.

Он вспомнил безвиз, электронное декларирование, отмену депутатской неприкосновенности. Зеленский отметил, что были времена, когда для контроля чиновников не существовало ни специального органа, ни специального суда, а президенту невозможно было объявить импичмент, а землю нельзя было просто купить. По словам главы государства, теперь это звучит дико.

Также Зеленский перечислил и другие достижения Украины:

Приватизация.

Земельная реформа.

Открытые избирательные списки.

Децентрализация.

НАПК.

Антикоррупционный суд.

ЦПАУ.

Государственные услуги в интернете.

Дія.

Сплит.

Анбандлинг.

Концессия.

Общее авиационное пространство.

Промышленный безвиз.

Деолигархизация.

Украина получила кандидатство в ЕС

Во время саммита ЕС, 23 июня, европейские политики предоставили Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это юридически закрепляет наше европейское будущее. Однако, чтобы получить полноценное членство, следует выполнить ряд условий.

Реформировать судебную систему, в частности, Конституционный Суд;

усилить борьбу с коррупцией. Например, назначить нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и нового директора Национального антикоррупционного бюро;

одобрить закон о борьбе с отмыванием денег;

внедрить антиолигархический закон;

ввести независимого регулятора СМИ и согласовать законодательства об аудиовизуальных медиауслугах с Европейским;

завершить реформу о нацменьшинствах.

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