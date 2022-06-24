Приватизация, децентрализация, земельная реформа, – Зеленский о достижениях Украины на пути в ЕС
Президент Владимир Зеленский назвал ряд достижений Украины на пути в Евросоюз. Статус кандидата на членство не упал с неба – Украина его получила.
Украинцы немало прошли и сделали для получения статуса. Об этом президент рассказал в традиционном вечернем обращении, информирует 24 канал.
Важно Зеленский призвал радоваться кандидатству в ЕС и сравнил путь Украины с восхождением на Эверест
Нельзя забывать, что мы уже сделали
Зеленский вспомнил о 7 требованиях, которые Украина должна выполнить, чтобы вступить в ЕС. Однако нас они не пугают, потому что до этого государство выполнило сотни.
Мы преодолели 7 тысяч метров, поэтому не остановимся – возьмем свой Эверест. Давайте хотя бы на минуту не о том, что нас ожидает, а о том, что мы смогли,
- подчеркнул Зеленский.
Он вспомнил безвиз, электронное декларирование, отмену депутатской неприкосновенности. Зеленский отметил, что были времена, когда для контроля чиновников не существовало ни специального органа, ни специального суда, а президенту невозможно было объявить импичмент, а землю нельзя было просто купить. По словам главы государства, теперь это звучит дико.
Также Зеленский перечислил и другие достижения Украины:
- Приватизация.
- Земельная реформа.
- Открытые избирательные списки.
- Децентрализация.
- НАПК.
- Антикоррупционный суд.
- ЦПАУ.
- Государственные услуги в интернете.
- Дія.
- Сплит.
- Анбандлинг.
- Концессия.
- Общее авиационное пространство.
- Промышленный безвиз.
- Деолигархизация.
Украина получила кандидатство в ЕС
Во время саммита ЕС, 23 июня, европейские политики предоставили Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это юридически закрепляет наше европейское будущее. Однако, чтобы получить полноценное членство, следует выполнить ряд условий.
- Реформировать судебную систему, в частности, Конституционный Суд;
- усилить борьбу с коррупцией. Например, назначить нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и нового директора Национального антикоррупционного бюро;
- одобрить закон о борьбе с отмыванием денег;
- внедрить антиолигархический закон;
- ввести независимого регулятора СМИ и согласовать законодательства об аудиовизуальных медиауслугах с Европейским;
- завершить реформу о нацменьшинствах.
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