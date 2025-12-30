Новогоднее поздравление Владимира Зеленского: где и когда смотреть – список трансляций

Владимир Зеленский 31 декабря, в последние минуты 2025 года, традиционно обратится к украинцам с новогодним поздравлением. Обращение будут транслировать на украинских телеканалах, а также на официальных страницах президента Украины.

Стоит напомнить, что этот день станет 1407-м днем полномасштабной войны России против Украины. Когда и где можно будет посмотреть новогоднее обращение президента Владимира Зеленского – рассказывает 24 Канал.

Когда примерно начнется новогоднее обращение Зеленского?

Новогоднее поздравление Владимира Зеленского покажут на большинстве украинских телеканалов за несколько минут до полуночи. Чтобы не пропустить обращение президента, стоит включать нужный канал ориентировочно в 23:40 – 23:45.

Обращение украинского лидера покажут в эфире Национального телемарафона "Единые новости" и на каналах, принимающих в нем участие. Также видео будут транслировать в эфире ряд каналов.

Большинство украинских телеканалов уже опубликовали график, когда будет новогоднее обращение Владимира Зеленского.

В частности:

1+1 – 23:40;

СТБ – 23:45;

ТЕТ – 23:40;

Новый канал – 23:45;

5 канал – 23:45;

Первый канал Суспильного вещания и региональные каналы Суспильного – 23:40;

М1 – 23:40;

ICTV – 23:40;

2+2 – 23:40;

НТН – 23:40 23:40

Новогоднее поздравление президента Украины в текстовом варианте можно будет также прочитать на сайте 24 Канала, а саму трансляцию посмотреть на ютубе 24 Канала, а также в телеграм-канале.

Где еще можно будет найти видео с поздравлением президента?

Также поздравление президента Зеленского с новым 2026 годом будет транслироваться через официальные аккаунты в социальных сетях:

Ютуб-канал Офиса Президента;

Фейсбук-страница Владимира Зеленского;

Фейсбук-страница Офиса Президента;

Телеграмм Владимира Зеленского

Обратите внимание! Чтобы не пропустить обращение, советуем заранее включить нужный канал или открыть нужную страницу в социальных сетях, особенно если планируете смотреть на компьютере или ноутбуке. Из-за большой нагрузки онлайн-платформы в это время могут работать с перебоями.