Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал ответственный хирург Киевской городской больницы №17 Владимир Галак. Мать девочки получила травмы средней тяжести.

Напомним , 7-летней девочке, которая пострадала в Киеве, уже сделали операцию: врачи рассказали о ее состоянии

В каком состоянии мама девочки

Владимир Галак рассказал, что во время госпитализации мама 7-летней девочки была в сознании, однако в то же время находилась в состоянии оглушения. Значительных переломов и ран, к счастью, у нее не было.

Сейчас женщине предоставлена необходимая медицинская помощь и проведены все необходимые хирургические манипуляции. Ее состояние сейчас оценивают как удовлетворительное. Жизни женщины ничего не угрожает.

Состояние других пострадавших

В больницу привезли 4 пострадавших. из которых двое получили легкие повреждения, поэтому после осмотра их перевели на амбулаторное лечение. В то же время мама 7-летней девочки и другой пострадавший человек были госпитализированы.

Медики провели все необходимые обследования и другие процедуры. В настоящее время госпитализированные пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Владимир Галак отметил, что все пострадавшие шокированы случившимся. Однако всю необходимую помощь сейчас им оказывают.

Ракетный удар по Киеву: главное

Утром во время воздушной тревоги в Киеве раздались взрывы. Российские кафиры нанесли ракетные удары по столице . Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по городу ударили 4 ракеты. Председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил об успешном сбитии силами ПВО одной вражеской ракеты. Ее обломки упали на окраине одного из сел возле Киева.

Из-за удара на крыше девятиэтажки возник пожар с частичным разрушением здания. Поэтому одну из пострадавших привалило бетонной плитой. Спасателям удалось вызволить женщину и госпитализировать ее. Для его спасения использовали краны.

7-летняя девочка, также пострадавшая из-за ракетных обстрелов, сейчас находится в больнице "Охмадит". Пострадавшего ребенка прооперировали и он находится в удовлетворительном состоянии.

Советуем посмотреть – последствия ракетного удара по столице: смотрите видео