Про це в етері телеканалу "Київ" розповів відповідальний хірург Київської міської лікарні №17 Володимир Галак. Матір дівчинки зазнала травм середньої важкості.

Нагадаємо 7-річній дівчинці, яка постраждала в Києві, вже зробили операцію: лікарі розповіли про її стан

У якому стані мама дівчинки

Володимир Галак розповів, що під час госпіталізації мама 7-річної дівчинки була при свідомості, однак в той же час перебувала в стані оглушення. Значних переломів та ран, на щастя, у неї не було.

Зараз жінці надана необхідна медична допомога та проведені усі необхідні хірургічні маніпуляції. Її стан зараз оцінюють як задовільний. Життю жінки нічого не загрожує.

Стан інших постраждалих

До лікарні привезли 4 постраждалих. з яких двоє зазнали легких ушкоджень, тому після огляду їх перевели на амбулаторне лікування. Водночас мама 7-річної дівчинки та інша постраждала людина були госпіталізовані.

Медики провели усі необхідні обстеження та інші процедури. Зараз госпіталізовані постраждалі перебувають під наглядом лікарів.

Володимир Галак зазначив, що усі постраждалі шоковані тим, що трапилося. Однак усю необхідну допомогу зараз їм надають.

Ракетний удар по Києву: головне

Уранці під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Російські окупанти завдали ракетних ударів по столиці. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що по місту вдарили 4 ракети. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про успішне збиття силами ППО однієї ворожої ракети. Її уламки впали на околиці одного із сіл біля Києва.

Через удар на даху дев'ятиповерхівки виникла пожежа з частковим руйнуванням будівлі. Через це одну з постраждалих привалило бетонною плитою. Рятувальникам вдалося визволити жінку та госпіталізувати її. Для її порятунку використовували крани.

7-річна дівчинка, яка також постраждала через ракетний обстріл, зараз перебуває в лікарні "Охмадит". Постраждалу дитину прооперували й вона перебуває у задовільному стані.

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