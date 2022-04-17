Привезти авто из-за границы бесплатно: как работает нулевое растаможивание в Украине

В Украине внесли изменения в Налоговый кодекс и разрешили ввозить машины без уплаты акцизного сбора, пошлин и НДС. Сделали это из-за войны в стране – многие волонтеры просили сделать доставку авто из-за границы на нужды армии проще.

Как работает льготная процедура растаможки, какие категории под нее подпадают и не придется ли платить деньги потом – разбирался сайт 24 канала.

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Что предусматривают новые правила растаможки

Сначала было разрешено беспрепятственно ввозить в Украину автомобили, предназначенные для военных целей и гуманитарной помощи. Впоследствии ввоз машин приравняли к гуманитарной помощи, что упростило процедуру. Позже разрешили всем гражданам не платить положенный сбор сразу – можно было просто заполнить документы.

А с 5 апреля начали работать совершенно новые правила, согласно которым ввозить авто можно без уплаты акцизного сбора, пошлины и НДС.

В настоящее время можно бесплатно ввозить в страну транспортные средства нескольких типов:

легковые и грузовые автомобили;

машины, предназначенные для перевозки 10 и более пассажиров;

мотоциклы;

прицепы и полуприцепы.

Кое-что заплатить все же придется / Фото – Pixabay

Какие есть юридические тонкости

Герман Таслицкий, адвокат, управляющий партнер группы компаний Дельта Интернешнл Сервисес, председатель таможенного комитета Ассоциации адвокатов Украины, отметил, что с 5 апреля 2022 года ввоз гражданами указанных транспортных средств полностью освобожден от налогообложения.

При этом оставлены требования к подтверждению экологического стандарта для легковых автомобилей ЕВРО-2 или выше и для транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, транспортных средств для перевозки грузов ЕВРО-5 или выше. Оставленные требования оплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового автомобиля от 3 до 5 процентов в зависимости от его стоимости,

– объяснил Таслицкий.

Ирина Усиченко, адвокат АО "Мисечко и Партнеры", добавила, что украинцы не освобождаются от обязанности уплатить стоимость бланка свидетельства о регистрации – 114 гривен, регистрационный платеж – 190,15 гривны и стоимость номерного знака – 135,00 гривен.

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Расходы на оформление сертификата соответствия транспортного средства экологическим нормам остаются обязательными в случае если такое соответствие не указано в техническом паспорте.

Нововведенные льготы будут действовать временно только во время действия военного положения в Украине. Учитывая запрет ввоза товаров из России, правила освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, установленные Законом Украины №2142-IX, не распространяются на транспортные средства, имеющие происхождение из страны, признанной государством-оккупантом или государством-агрессором в отношении Украины, а также авто, которые ввозятся с территории государства-оккупанта (агрессора) и/или с оккупированной территории Украины,

– уточнила Усиченко.

Она добавила, что Законом установлены льготы для ввоза авто из любых стран, за исключением Российской Федерации, однако фактически реализовать почти бесплатную операцию по ввозу автомобилей возможно только из стран ЕС, поскольку доставить автомобиль из других стран, например, Кореи, Грузии или Соединенных Штатов Америки невозможно из-за блокирования морского сообщения Украины активностью боевых действий и расположением российских войск на юге нашей страны.

Платить за растаможку потом не потребуется / Фото Pixabay

Нужно ли будет что-то платить потом

Институт исследований авторынка рассказал, как работают новшества на практике. Эксперты отметили, что уже попытались перевезти автомобиль из-за границы и подробно описали процедуру. По их словам, таможенные платежи действительно платить не нужно.

Ни сейчас, ни потом – это правда. В графах "акциз", "пошлина" и "НДС" указаны нули. И, нет, вопреки распространенному фейку, это не рассрочка, а самая полная отмена на время военного положения. Никаких расписок-обязательств о более поздней уплате налогов на границе не дают, потому что законом такого не предусмотрено. Полное освобождение платежей только для физических лиц. Ограничений количества ввозимых авто на одного человека нет. Ограничения продаж также отсутствуют,

– отметили в Институте исследований авторынка.

Кроме того, отмечается, что пакет документов для пересечения границы – стандартный, то есть такой, который был до введения новых правил.

В большинстве случаев это договор купли-продажи, регистрационные документы на автомобиль, подтверждение снятия транспортного средства с учета, экспортная декларация и предварительная таможенная декларация.

Но снимать автомобиль с учета за границей обязательно. Без него таможенное оформление не производят.

Пересечение границы – это еще не окончательное растаможивание. Анонсированная процедура упрощенного таможенного оформления прямо на КПП пока не работает. Поэтому нужно идти классическим способом — сначала подготовка предварительной таможенной декларации, въезд в Украину и прибытие на таможенный терминал на внутренней таможне, для окончательного таможенного оформления. Единственное отличие – вносить залог в размере растаможки не нужно,

– отметили в Институте исследований авторынка.

Автомобили в Украину можно ввезти на выгодных условиях / Фото Shutterstock

Эксперты также посоветовали воспользоваться услугами брокеров, ведь отмена таможенных платежей – не отмена процедуры таможенного оформления. Поэтому необходимо соблюдать все формальности.

Возможность подать декларацию самостоятельно есть, но только в теории. Практически подача электронной декларации гражданами через "Единое окно" онлайн еще технически не реализована таможней. Кроме того, таможенные брокеры массово снизят цены на свои услуги. Автомобиль должен соответствовать экологическому стандарту не ниже "Евро-2", если это легковушка. Для растаможки необходима справка сертификационной лаборатории, если стандарт не указан в регистрационных документах на авто,

– объяснили специалисты.

Они подчеркнули, что для того, чтобы стать на учет, получение сертификата соответствия обязательно.

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