Как рассказывают в Национальной полиции Ровненской области, 20 мая мужчина устроил самосуд. Он привязал к электроопоре 40-летнего односельчанина, обвиненного в краже мобильного телефона.

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Привязал к столбу и бил палкой

О самосуде сообщил пострадавший, которого 38-летний мужчина считает виновным в краже телефона. Он обратился 22 мая к правоохранителям. Житель села Курганы рассказал о телесных повреждениях, нанесенных односельчанином. Причем перед тем его скотчем привязали к электроопоре.

Правоохранители провели следственные действия. Они установили, что владелец гаджета предположил, что потерпевший его и украл. Во время одной из встреч на улице он подчеркнул, чтобы устройство ему вернули. Если этого не произойдет, то угрожал привязать предполагаемого преступника к столбу. Что он и сделал вскоре.

Но на этом мужчина решил не остановиться. Он еще несколько раз ударил 40-летнего жителя Курганов палкой. И отпустил его только после того, как получил обещание вернуть телефон вечером.

Возможно, это дело было бы одним из многих, которые так и не дошли бы до суда. Но не во время военного положения. Правоохранители уже направили дело об обвинении 38-летнего мужчины в суд. Теперь его ожидает заключение сроком от двух до пяти лет.

В Украине снова начала расти преступность

В начале полномасштабного вторжения России количество преступлений в Украине резко сократилось. Теперь же преступность снова начала набирать обороты. Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отметил, что количество умышленных убийств выросло на 10%.

Кроме того, увеличилось количество угонов автомобилей и преступлений, связанных с незаконным использованием оружия. В то же время он добавил, что с начала введения военного положения удалось раскрыть 4 тысячи из 10 тысяч зарегистрированных преступлений.

Между тем правоохранители задержали псевдоволонтера из Львовской области. Он продал гуманитарной помощи на сумму почти полмиллиона гривен.

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