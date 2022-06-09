Як розповідають у Національній поліції Рівненської області, 20 травня чоловік влаштував самосуд. Він прив'язав до електроопори 40-річного односельця, якого звинуватив у крадіжці мобільного телефона.

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Прив'язав до стовпа та бив палицею

Про самосуд повідомив постраждалий, котрого 38-річний чоловік вважає винним у викраденні телефона. Він звернувся 22 травня до правоохоронців. Мешканець села Кургани розповів про завдані односельцем тілесні ушкодження. Причому, перед тим його скотчем прив'язали до електроопори.

Правоохоронці провели слідчі дії. Вони встановили, що власник ґаджета припустив, що потерпілий його й украв. Тож він під час однієї із зустрічей на вулиці наголосив, щоб пристрій йому повернули. Якщо цього не буде, то погрожував прив'язати ймовірного злочинця до стовпа. Що він і зробив невдовзі.

Але на цьому чоловік вирішив не зупинитись. Він ще й кілька разів вдарив 40-річного мешканця Курганів палицею. І відпустив його лише після того, як отримав обіцянку повернути телефон ввечері.

Можливо, ця справа була б однією з багатьох, які так і не дійшли б до суду. Але не під час воєнного стану. Правоохоронці уже скерували справу у звинуваченні 38-річного чоловіка до суду. Тепер на нього очікує ув'язнення терміном від двох до п'яти років.

В Україні знову почала зростати злочинність

На початку повномасштабного вторгнення Росії кількість злочинів в Україні різко скоротилась. Тепер же вона знову почала набирати обертів. Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зауважив, що кількість умисних убивств зросла на 10%.

Крім того, побільшало викрадення автомобілів і злочинів, пов'язаних із незаконним використанням зброї. Водночас він додав, що від початку запровадження воєнного стану вдалось розкрити 4 тисячі з 10 тисяч зареєстрованих злочинів.

Тим часом правоохоронці затримали псевдоволонтера з Львівщини. Він продав гуманітарної допомоги на суму у майже пів мільйона гривень.

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