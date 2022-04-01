С привкусом крови: Россия хочет продать свою нефть хоть в Индию, а также со значительной скидкой

Вторжение России в Украину осудил весь цивилизованный мир, наложив на нее жесткие санкции. Страна-агрессор пытается продать свою нефть в Индию со значительной скидкой.

Российская экономика очень пострадала после вторжения в Украину. Вероятно, против страны-террористки вскоре и вовсе введут нефтяное эмбарго.

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Россия предлагает Индии нефть со скидкой

Россия предлагает Индии значительные скидки на прямую продажу нефти, так как ужесточение международного давления после вторжения в Украину значительно снизило желание других стран ее покупать. Чтобы побуждать Индию брать больше, страна-агрессор предлагает свой флагманский сорт Urals со скидкой до 35 долларов за баррель от цены, которая была до войны. Обратите внимание, что с февраля цены на нефть Brent выросли примерно на 10 долларов, что еще больше удешевляет российский товар.

Россия хочет, чтобы Индия для начала взяла 15 миллионов баррелей, о которых говорится в контракте на текущий год. Переговоры относительно этого соглашения проводятся на правительственном уровне. Пока нефть страны-агрессора поступает в Азию в больших объемах, потому что покупатели из Европы и США уклоняются от поставок после ее вторжения в Украину. Основные покупатели – это Индия и Китай.

Кроме того, Россия предложила проводить платежи в рупиях и рублях с помощью своей системы SPFS. Это должно сделать торговлю со страной-террористкой более привлекательной для Индии. Однако окончательное решение пока не приняли. Вероятно, это соглашение будет обсуждаться, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет в Индию.

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Нефтеперерабатывающие заводы не настроены покупать много российской нефти

Ожидается, что в прямой закупке примут участие российское ОАО "Роснефть" и крупнейшая нефтегазовая корпорация Индии Indian Oil. Компании имеют дополнительный срочный контракт на примерно 15 миллионов баррелей в год. Пока не понятно, какой может быть верхний предел покупки, однако считают, что Индия имеет ограниченный аппетит к предлагаемым сортам нефти.

В контракте есть встроенное условие, что Indian Oil будет покупать нефть только тогда, когда это будет экономически выгодно, так что скидки, которые предлагает Россия, могут сделать продажу довольно жизнеспособной. Основательница Vanda Insights Вандана Хари отметила, что потребление российской нефти в Индии было очень малым в течение многих-многих лет.

Поэтому нефтеперерабатывающие заводы не настроены покупать много российской нефти,

– добавила экспертка.

Пока ни представители Indian Oil, ни Министерство нефти и природного газа Индии не прокомментировали информацию относительно этого предложения от России. Обратите внимание, что Индия придерживается достаточно мягкой позиции в отношении действий страны-агрессора. Она пока прямо не осудила нападение на Украину, более того – даже пыталась обойти систему SWIFT, чтобы приобрести дешевую российскую нефть. Эти действия возмутили индийских союзников в группе Quad, в которую входят Австралия, Япония и США.

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