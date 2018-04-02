Привлекут ли Холодницкого к уголовной ответственности, – журналист Новиков

Журналист издания "Слово и дело" Олег Новиков заверил, что вполне возможно привлечение к ответственности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, если на это будет политическая воля и, если это пожелают рассмотреть судьи.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 Канала.

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Будет ли производство по Холодницкому, журналист не может заверить. Ведь все зависит от того, что изложено в записях, и подтвердятся ли слова главного фигуранта ситуации действиями. Ведь говорить он может все, что угодно, а как на самом деле – нужно доказать следственными действиями. Какими-то документами или видеозаписями, проверкой телефонов.

Об уголовной ответственности я не могу сказать, ведь не владею материалами дела. Но уволить его могут по решению квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, если они примут решение, что там достаточно доказательств,

– прокомментировал Новиков.

Относительно распрей между НАБУ, ГПУ, САП журналисту понятно, что дело Холодницкого будут использовать в своих политических действиях, чтобы как-то влиять на антикоррупционные органы.

"Они уже неоднократно пытались внести поправки, чтобы по решению ВР можно было снять и директора НАБУ, и руководителя САБ. Относительно борьбы между собой: если все, что говорил директор НАБУ Артем Сытник о записи, – правда, то, действительно, Холодницкий был тогда больше преградой, а не продвижением антикоррупционной деятельности в Украине. Но это не значит, что вся структура такая", – сказал журналист.

Новиков заверил, что существует очень много молодых прокуроров, которые, действительно, ходят на заседания и детально к ним готовятся. По его мнению, вышеуказанные войны могут повлиять на принятие законопроекта об антикоррупционном суде. Политики могут вносить инструменты влияния на этот суд.

Напомним, квалификационно-дисциплинарная комиссия получила жалобу на руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.