Квалификационная комиссия получила жалобу на Холодницкого

Квалификационно-дисциплинарная комиссия получила жалобу на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом заявил заместитель председателя квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виктор Шемчук в эфире одного из украинских телеканалов.

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"КДК только получила жалобу, эта жалоба распределится на члена комиссии. И только тогда этот член комиссии сможет принять решение о наличии или отсутствии оснований открытия дисциплинарного производства. Мы сейчас только на первой стадии. Мы получили две жалобы – от генпрокурора и руководителя НАБУ и будем проводить по этому поводу проверку после решения члена комиссии", – отметил он.

Он акцентировал внимание на том, что есть установленный образец дисциплинарной жалобы, к нему могут прилагаться любые материалы.

"Добавлялись ли эти материалы к жалобе нам еще неизвестно. Член КДК имеет два месяца на проверку этих жалоб. Еще на месяц может быть продлен срок этой проверки. И еще один важный момент – во время проведения дисциплинарной жалобы прокурор, по которому она проводится, а может быть освобожден от занимаемой должности по собственному желанию", – добавил он.

Напомним, 29 марта директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал факт сотрудничества НАБУ с Генпрокуратурой по делу против руководителя САП Назара Холодницкого. В пятницу, 30 марта, Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого.



Холодницкий уже отреагировал на такое решение Луценко. И заявил, что придет на допрос в ГПУ 3 апреля.