Кваліфікаційна комісія отримала скаргу на Холодницького

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія отримала скаргу на очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це зазначив заступник голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віктор Шемчук у ефірі одного з українських телеканалів.

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"КДК лише отримала скаргу, ця скарга розподілиться на члена комісії. І тільки тоді цей член комісії зможе прийняти рішення про наявність або відсутність підстав відкриття дисциплінарного провадження. Ми зараз лише на першій стадії. Ми отримали дві скарги – від генпрокурора та керівника НАБУ і будемо проводити з цього приводу перевірку після рішення члена комісії", – зазначив він.



Він закцентував увагу на тому, що є встановлений зразок дисциплінарної скарги, до нього можуть додаватися будь-які матеріали.



"Чи додавалися ці матеріали до скарги нам ще невідомо. Член ДКК має два місяці на перевірку цих скарг. Ще на місяць може бути продовжений строк цієї перевірки. І ще один важливий момент – під час проведення дисциплінарної скарги прокурор, щодо якого вона проводиться, не може бути звільнений з займаної посади за власним бажанням", – додав він.

Нагадаємо, 29 березня директор Антикорупційного бюро Артем Ситник визнав факт співпраці НАБУ із Генпрокуратурою у справі проти керівника САП Назара Холодницького. У п’ятницю, 30 березня, Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького.



Холодницький вже відреагував на таке рішення Луценка. І заявив, що прийде на допит у ГПУ 3 квітня.